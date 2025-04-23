تحذير صحي في إسرائيل بعد تسجيل إصابة بفيروس الحصبة

(وكالات)

أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، تحذيرات بعد تشخيص إصابة جديدة بفيروس الحصبة في مدينة تل أبيب، في وقتٍ تشهد فيه العديد من دول العالم الغربي عودة ظهور هذا الفيروس المعدي رغم اعتباره سابقًا شبه مُقضى عليه.

ووفقًا لبيان رسمي صدر عن الوزارة، فإن الشخص المصاب وصل إلى البلاد على متن رحلة طيران ليلية تابعة لشركة "إلعال" قادمة من لندن، ثم استخدم القطار إلى محطة جامعة تل أبيب، قبل أن يستقل حافلة إلى شارع تاجور في المدينة. وفي اليوم التالي، زار المصاب غرفة هروب في بيتاح تكفا، كما تناول الطعام في مطعم بمدينة هرتسيليا.

ودعت الوزارة كل من تواجد في هذه الأماكن خلال تلك الفترات إلى التأكد من تلقيهم التطعيم الكامل ضد الحصبة، محذرة من أن الفيروس شديد العدوى ويمكن أن ينتقل بسهولة عبر الهواء بمجرد تنفس أو عطس أو سعال شخص مصاب.

وعلى الرغم من ندرة حالات الحصبة في إسرائيل، إلا أن المرض لم يُعتبر مُقضى عليه بالكامل في البلاد. فقد سجلت السنوات الأخيرة حالات وفاة متفرقة بسبب الفيروس، أبرزها عام 2018 حين توفيت طفلة تبلغ من العمر 18 شهرًا في القدس بعد إصابتها بالحصبة دون أن تكون قد تلقت التطعيم. وقد تزامنت وفاتها مع موجة تفشٍ حينها أصابت أكثر من 4 آلاف شخص معظمهم غير مطعمين.

وفي عام 2019، توفيت مضيفة طيران تبلغ من العمر 43 عامًا بعد إصابتها بمضاعفات الحصبة التي التقطتها على متن إحدى الرحلات الجوية، رغم أنها كانت قد تلقت جرعة واحدة فقط من اللقاح، بينما توصي الجهات الطبية بجرعتين لضمان الحماية الكاملة.