مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تمتلك أسلحة نووية

وكالات

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن "إيران لا تمتلك أسلحة نووية"، مضيفًا "لا توجد لدينا أي معلومات بأن إيران تعمل على تطوير أسلحة نووية"، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن طهران لم تتخذ أي خطوات لتخفيض إنتاجها من اليورانيوم المخصب، بحسب ما نقلته "الجزيرة".

وقال جروسي، إنه يتواصل مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلا أنه لا يمكنه معرفة إلى ماذا ستتوصل المفاوضات بين واشنطن وطهران، موضحًا أن الوكالة الدولية ليست جزءا من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن أي استهداف للمرافق النووية سيكون له تداعيات وخيمة، مؤكدًا أن التوصل لاتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة سيكون إنجازًا كبيرًا وسيخفف من التصعيد.

وتابع: "الجانب الإيراني جاد في التعامل مع مفاوضات الملف النووي ويحاول التوصل إلى اتفاق".

وأعرب جروسي عن أمل الوكالة الدولية في أن تنضم كل دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأجرى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشاد خلالها بدور طهران المسؤول.

ويُشار إلى أنه في وقتٍ سابق من أبريل الجاري، صرح جروسي أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من امتلاكها احتياطيات من اليورانيوم المخصب.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "لا ناسيون ماس" الأرجنتينية ردًا على سؤال حول البرنامج النووي الإيراني: "هناك نقطتان مهمتان. أولًا، لا تمتلك إيران أسلحة نووية اليوم، لكنها تمتلك العديد من أجزاء اللغز".

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

وحول إمكانية مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الوكالة ستكون جزءًا من هذه العملية، وسيكون لها دور مهم"، مضيفا أنه "لا يزال مبكرًا حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المفاوضات، لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة تتطلب ذلك".