إعلان

رئيس الوزراء القطري: واشنطن أكدت التزامها المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية

03:16 م الأربعاء 23 أبريل 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شكل فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضمان إيصال المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث آخر التطورات في سوريا.

وأكد رئيس الوزراء القطري في تصريحات له بالأمس، أن الدوحة تعمل بشكل مشترك مع واشنطن للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن "السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يدل على عدم تل أبيب بإتمام أي صفقة".

وتابع: الجهود القطرية تسير بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، بهدف إنهاء العقوبات وتمهيد الطريق أمام استقرار الأوضاع في سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب