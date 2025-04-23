رئيس الوزراء القطري: واشنطن أكدت التزامها المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شكل فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضمان إيصال المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث آخر التطورات في سوريا.

وأكد رئيس الوزراء القطري في تصريحات له بالأمس، أن الدوحة تعمل بشكل مشترك مع واشنطن للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن "السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يدل على عدم تل أبيب بإتمام أي صفقة".

وتابع: الجهود القطرية تسير بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، بهدف إنهاء العقوبات وتمهيد الطريق أمام استقرار الأوضاع في سوريا.