الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ بالستي على أهداف في إسرائيل

صنعاء - (د ب أ)

تبنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء، عملية إطلاق صاروخ بالستي "فرط صوتي" على أهداف "حيوية" في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية للقوة الصاروخية على هدف حيوي للعدو في حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي – الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات العدو فشلت في اعتراضه".

وأضاف سريع، أن قواتهم المسلحة نفذت كذلك عملية عسكرية بطائرة نوع "يافا" استهدفت هدفا حيوي في يافا المحتلة".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين أنهم "لن يتراجعوا وسيواصلون عمليات الإسناد لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وسمع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه لم تسجل بلاغات عن وقوع إصابات باستثناء حالات طفيفة خلال توجه السكان إلى الملاجئ.

واستأنف الحوثيون ضرباتهم الصاروخية ضد مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، عقب فشل الهدنة بين إسرائيل وحماس، "مساندة ودعما لغزة"، على حد وصف الجماعة المتحالفة مع إيران.