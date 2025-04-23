إعلان

الكابينت يجتمع غدا بعد طلب نتنياهو خطة بشأن توزيع المساعدات

03:04 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الكابينت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الكابينت سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت اليوم الأربعاء، إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح "فرصة أخيرة" للتفاوض مع حركة حماس قبل توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأن أطرافًا دولية تضغط على حماس لقبول مقترح الوسيط الأمريكي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكابينت نتنياهو توزيع المساعدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب