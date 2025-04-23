الكابينت يجتمع غدا بعد طلب نتنياهو خطة بشأن توزيع المساعدات

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الكابينت سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت اليوم الأربعاء، إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح "فرصة أخيرة" للتفاوض مع حركة حماس قبل توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأن أطرافًا دولية تضغط على حماس لقبول مقترح الوسيط الأمريكي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل الأسرى.