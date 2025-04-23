أوكرانيا تصعّد ضد الصين بسبب "تورط محتمل في الحرب".. وبكين ترد

وكالات

نفت الصين، اليوم الأربعاء، الاتهامات الأوكرانية بشأن تورط جنود صينيين وشركات صينية في حرب أوكرانيا، قائلة إن هذه الاتهامات "لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في إفادة صحفية ردًا على صحفي غربي طلب التعليق على استدعاء السفير الصيني لدى وزارة الخارجية الأوكرانية أمس الثلاثاء، إن "بكين تعارض بحزم الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والألاعيب السياسية".

ويأتي ذلك، بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف مساء أمس الثلاثاء، إن مواطنين صينيين يعملون في موقع لإنتاج طائرات مسيرة في روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "على صعيد منفصل، طلبت من جهاز الأمن الأوكراني نقل معلومات ذات طابع أوسع إلى الجانب الصيني بشأن المواطنين الصينيين الذين يعملون في مصنع الطائرات المسيرة".

وتابع: "نعتقد أن روسيا ربما تكون قد أبرمت اتفاقا مع هؤلاء المواطنين خارج نطاق الاتفاقات مع القيادة الصينية، وسرقت هذه التقنيات".

وقبل أيام، اتهم الرئيس الأوكراني، الصين بأنها تزود روسيا بالأسلحة والبارود في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه بكين بشدة قائلة إنها تنتهج الحياد تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وإنها تدعو الأطراف للحل السلمي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس الثلاثاء، أنها استدعت السفير الصيني، ما شنج كون، وعبرت عن "مخاوف كييف الشديدة" إزاء تورط بلاده في الحرب.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها: إن "كييف تعبر عن قلقها البالغ إزاء مشاركة مواطنين صينيين في عمل عسكري ضد أوكرانيا إلى جانب الدولة المعتدية، وكذلك ضلوع شركات صينية في تصنيع منتجات عسكرية في روسيا".