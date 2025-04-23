نائب ترامب: واشنطن قد تتخلى عن مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

أعلن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستتخلى عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وقال دي فانس، للصحفيين في الهند التي يزورها 4 أيام: "قدمنا مقترحًا واضحًا جدًا للروس والأوكرانيين وحان الوقت للطرفين ليقولا نعم، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه العملية".

وأضاف "أعتقد أن الوقت حان لاتّخاذ إحدى الخطوات الأخيرة، إن لم تكن الخطوة الأخيرة... القول إننا سنوقف القتل وسنجمّد خطوط السيطرة عند مستوى قريب لما هي عليه حاليًا... يعني ذلك الآن بالطبع بأنه سيتعين على الأوكرانيين والروس التخلي عن بعض الأراضي التابعة لهما الآن".

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها للاعتراف بسيادة روسيا على القرم كجزء من مقترح أمريكي لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، وفق ما كشفه مصدر لشبكة CNN، يوم الجمعة الماضي.

وقال المصدر، إنه تم إطلاع الأوروبيين و الأوكرانيين على إطار العمل في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي، كما تم إبلاغ الروس به في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأشار إلى أن هناك بنودًا من إطار العمل لا تزال بحاجة إلى استكمال، وأن واشنطن تخطط للعمل مع الأوروبيين و الأوكرانيين على ذلك الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية لندن.