أوكرانيا تضع شرطًا في حال عدم انضمامها للناتو

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، قوله "مستعدون للتفاوض وليس الاستسلام ولن يكون هناك اتفاق يمكن روسيا من مواصلة العدوان".

وأكد أوليكسي، أن الشعب الأوكراني لن يقبل بصراع مجمد يقدم على أنه سلام، مشددًا على أن كييف لن تعترف باحتلال القرم.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأوكراني: "إذا لم نمنح عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) فسنحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة لردع أي عدوان مستقبلي على بلادنا".

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها للاعتراف بسيادة روسيا على القرم كجزء من مقترح أمريكي لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، وفق ما كشفه مصدر لشبكة CNN، يوم الجمعة الماضي.

وقال المصدر، إنه تم إطلاع الأوروبيين و الأوكرانيين على إطار العمل في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي، كما تم إبلاغ الروس به في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأشار إلى أن هناك بنودًا من إطار العمل لا تزال بحاجة إلى استكمال، وأن واشنطن تخطط للعمل مع الأوروبيين و الأوكرانيين على ذلك الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية لندن.