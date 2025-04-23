إعلان

أوكرانيا تضع شرطًا في حال عدم انضمامها للناتو

02:35 م الأربعاء 23 أبريل 2025

أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، قوله "مستعدون للتفاوض وليس الاستسلام ولن يكون هناك اتفاق يمكن روسيا من مواصلة العدوان".

وأكد أوليكسي، أن الشعب الأوكراني لن يقبل بصراع مجمد يقدم على أنه سلام، مشددًا على أن كييف لن تعترف باحتلال القرم.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأوكراني: "إذا لم نمنح عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) فسنحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة لردع أي عدوان مستقبلي على بلادنا".

وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها للاعتراف بسيادة روسيا على القرم كجزء من مقترح أمريكي لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، وفق ما كشفه مصدر لشبكة CNN، يوم الجمعة الماضي.

وقال المصدر، إنه تم إطلاع الأوروبيين و الأوكرانيين على إطار العمل في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي، كما تم إبلاغ الروس به في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأشار إلى أن هناك بنودًا من إطار العمل لا تزال بحاجة إلى استكمال، وأن واشنطن تخطط للعمل مع الأوروبيين و الأوكرانيين على ذلك الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا الناتو أوليكسي كوليبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب