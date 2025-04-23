الأردن يصادر مكاتب جماعة الإخوان بعد اكتشاف مخطط تخريبي

(وكالات)

أعلن وزير الداخلية الأردني، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الإجراءات بحق جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية مرتبطة بالجماعة، ثبت تورطها في مخططات تهدد الأمن والاستقرار داخل المملكة بحسب بيان وزارة الداخلية الأردنية.

وقال الوزير في بيان رسمي إن الحكومة الأردنية قررت إغلاق جميع مقار "جماعة الإخوان" المنحلة في مختلف أنحاء البلاد، وحظر أنشطتها بالكامل، مع مصادرة جميع أملاكها المنقولة وغير المنقولة، تنفيذًا للقانون ولما تمثله من تهديد على الأمن الوطني.

وشدد وزير الداخلية على أنه "يحظر الانضمام أو الترويج لأفكار الجماعة المنحلة تحت طائلة المساءلة القانونية"، مؤكدًا أن "كل من يثبت تعامله أو ارتباطه بالجماعة سيُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت عن تورط عناصر من الجماعة في نشاطات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنظام العام، مؤكدًا أن استمرار هذه الجماعة يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والسلم المجتمعي.

وقال الوزير: "لقد ثبت أن عناصر الجماعة المنحلة انخرطوا في أعمال تخريبية وتخطيط يرقى لمستوى التهديد الإرهابي، ولا يمكن التهاون مع ذلك تحت أي ظرف".



وكان القضاء الأردني قد قرر في وقت سابق حل جماعة "الإخوان المسلمين" باعتبارها "كيانًا غير مرخص" لعدم تصحيح أوضاعها القانونية.