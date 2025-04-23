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الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها

02:23 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الأردن

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وكالات

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر جماعة الإخوان المسلمين ووقف كافة أنشطتها، مشيرًا إلى تورط عناصرها في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام العام.

وأوضح وزير الداخلية في تصريحات صحفية، أن السلطات قررت إغلاق جميع مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، إلى جانب حظر الترويج لأفكارها أو التعاون معها من قبل القوى السياسية ووسائل الإعلام، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد "الفراية"، أن الأجهزة المختصة ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة المنحلة، في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد.

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الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين وزير الداخلية الأردني
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