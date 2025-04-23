بعدما هاجمها الرئيس الفلسطيني.. حماس ترد

وكالات

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الاتهامات اللاذعة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لها بأنها قدمت لإسرائيل "ذريعة جاهزة" لمواصلة ما وصفها بـ"الجرائم المتواصلة" بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم، إن "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءًا كبيرًا وأصيلًا من شعبه بألفاظ نابية"، وفق قوله.

وأضاف نعيم، "محمود عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".

وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة حماس خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة برام الله.

وقال عباس، إن "حماس قدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة - سواء بقصد أو بدون قصد - ووفرت للاحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وأبرز تلك الذرائع حجز الأسرى".

وتساءل الرئيس الفلسطيني، عن سبب عدم تسليم حماس الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بقطاع غزة، قائلًا: "ليه تحجزوهم؟! شعبنا اللي بيدفع الثمن مش إسرائيل، شوفوا عدد الشهداء والجرحى منذ عام 2007 وحتى الآن، ياخي سلمهم، هل أنت مبسوط على حاله!"، بحسب تعبيره.

وتابع: "ليس أمينًا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئًا وشعبه شيئًا آخر، ومن يقول عن أهل غزة نحن وهم، وليس أمينا من يرى الشهداء والجرحى مجرد خسائر تكتيكية، وليس أمينًا على شعبنا من يقول مال حماس لحماس وليس للشعب، رغم أنهم يجمعون التبرعات باسم الشعب الفلسطيني ثم يودعنها في حساباتهم الخاصة".