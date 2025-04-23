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فيديو.. عباس يسب حماس بلفظ لاذع: خلصونا وسلموا الرهائن

02:10 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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(وكالات)

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، هجومًا حادًا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، داعيًا إياها إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، محمّلًا الحركة مسؤولية منح الاحتلال مبررات لمواصلة عدوانه الدموي على القطاع.

وقال عباس، خلال كلمته في افتتاح جلسات المجلس المركزي الفلسطيني التي انطلقت اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة برام الله، موجّهًا حديثه إلى قيادة حماس بألفاظ لاذعة.

واتهم عباس حماس بأنها قدمت لإسرائيل "ذريعة جاهزة" لمواصلة ما وصفها بـ"الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة"، في إشارة إلى استمرار القصف الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين.

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الرئيس الفلسطيني حركة حماس تسليم الأسرى الإسرائيليين غزة
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