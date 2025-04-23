بعد زلزال إسطنبول الكبير.. ماذا حدث للمباني في تركيا؟

(وكالات)

أكدت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر لم يسفر عن أي انهيارات في المباني أو أضرار في شبكات النقل والبنية التحتية حتى اللحظة.

ووقع الزلزال قبالة سواحل منطقة سيلفري في بحر مرمرة، وامتد تأثيره ليشعر به سكان عدد من المدن المجاورة، ما دفع الكثيرين إلى إخلاء منازلهم واللجوء إلى الشوارع والساحات العامة.

وفي أول تعليق رسمي، أكد والي إسطنبول أنه "لم ترد حتى الآن بلاغات عن تهدم مبانٍ"، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ ما تزال تتابع الموقف ميدانيًا.

وفي السياق ذاته، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورالوغلو، إن الفحص الأولي الذي أجرته الفرق الفنية على الطرق والمطارات وخطوط المترو والقطارات، أظهر عدم وجود أي أضرار أو أعطال في المرافق الحيوية.

وأوضح الوزير في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فرقنا منتشرة ميدانيًا وتواصل عمليات الفحص العام والتحقق من سلامة البنية التحتية، ولم تسجل حتى الآن أي أضرار أو تأثيرات سلبية. نسأل الله السلامة لشعبنا العزيز".

من جانبها، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال يقع في بحر مرمرة، قبالة سواحل سيلفري، وعلى عمق يقدّر بنحو 6.9 كيلومترات. كما شددت على ضرورة التزام المواطنين بالحذر وتجنب العودة إلى المباني المتضررة دون التأكد من سلامتها الإنشائية.

وقد رافق الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية، ما زاد من حالة القلق لدى المواطنين، خاصة في مناطق مثل بويوك تشكمجه وبيوك جكمجة، حيث أكدت السلطات تسجيل عدة ارتدادات تراوحت قوتها بين 4.4 و5.9 درجات خلال الساعات الماضية.