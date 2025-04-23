شاهد.. رد فعل مذيعة تركية على الهواء أثناء وقوع زلزال إسطنبول (فيديو)

(وكالات)

انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام التركية يظهر لحظات أثناء الزلزال القوي الذي ضرب إسطنبول اليوم بقوة 6.2 درجة والذي زامن البث المباشر للمذيعة التركية ميلتم بوزبيوجلو على قناة "حرييت" التركية.

وفي الفيديو، ظهرت المذيعة التركية وهي في بث مباشر عندما وقع الزلزال، حيث كانت تظهر اهتزازات الكاميرا بشكل واضح بينما كانت الأستوديو يهتز من شدة الزلزال.

وبصوتٍ مرتجف، أضافت بوزبيوجلو في تصريحات مباشرة على الهواء، "الزلزال يحدث الآن، إنه زلزال قوي جدًا في إسطنبول، دعونا نبقى هادئين"، بينما كانت تمسك بمكتبها للحفاظ على توازنها.

İstanbul’da meydana gelen şiddetli deprem, canlı yayında da hissedildi. Yayın esnasında yaşanan sarsıntı büyük korkuya yol açtı. Sunucu Meltem Bozbeyoğlu yayında zor anlar yaşadı. #istanbul #deprem #SONDAKİKA pic.twitter.com/CrnqM7RJ0E — Kıbrıs Haber Merkezi (@kibris_haber1) April 23, 2025

ووقع الزلزال قبالة سواحل سيلفري في بحر مرمرة وبلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى اهتزازات شديدة في المدينة والمناطق المجاورة.

ووفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، تم الشعور بالزلزال في العديد من المدن المحيطة بإسطنبول.

وكان الزلزال قد تزامن مع حالات من الذعر بين المواطنين، حيث هرع الكثيرون إلى الشوارع هربًا من المباني المتضررة، وسط تحذيرات رسمية بتجنب الدخول إلى المباني التي قد تكون تعرضت لأضرار بسبب الهزات المتتالية.