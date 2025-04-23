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شاهد.. رد فعل مذيعة تركية على الهواء أثناء وقوع زلزال إسطنبول (فيديو)

01:30 م الأربعاء 23 أبريل 2025

زلزال- أرشيفية

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(وكالات)

انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام التركية يظهر لحظات أثناء الزلزال القوي الذي ضرب إسطنبول اليوم بقوة 6.2 درجة والذي زامن البث المباشر للمذيعة التركية ميلتم بوزبيوجلو على قناة "حرييت" التركية.

وفي الفيديو، ظهرت المذيعة التركية وهي في بث مباشر عندما وقع الزلزال، حيث كانت تظهر اهتزازات الكاميرا بشكل واضح بينما كانت الأستوديو يهتز من شدة الزلزال.

وبصوتٍ مرتجف، أضافت بوزبيوجلو في تصريحات مباشرة على الهواء، "الزلزال يحدث الآن، إنه زلزال قوي جدًا في إسطنبول، دعونا نبقى هادئين"، بينما كانت تمسك بمكتبها للحفاظ على توازنها.

ووقع الزلزال قبالة سواحل سيلفري في بحر مرمرة وبلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى اهتزازات شديدة في المدينة والمناطق المجاورة.

ووفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، تم الشعور بالزلزال في العديد من المدن المحيطة بإسطنبول.

وكان الزلزال قد تزامن مع حالات من الذعر بين المواطنين، حيث هرع الكثيرون إلى الشوارع هربًا من المباني المتضررة، وسط تحذيرات رسمية بتجنب الدخول إلى المباني التي قد تكون تعرضت لأضرار بسبب الهزات المتتالية.

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