زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب تركيا.. وخبير يحذر من الأسوأ

كتبت- سلمى سمير:

شهدت مدينة إسطنبول التركية هزة ارتدادية ثانية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب المدينة قبالة سواحل "سيلفري" في بحر مرمرة. ووفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية بلغت قوة الهزة الثانية 3.9 درجات على مقياس ريختر، بينما سجلت معهد كانديللي الهزة بقوة 4 درجات.

وكانت المدينة قد تعرضت في وقت سابق لزلزال آخر بقوة 6.2 درجات، ما أثار القلق بين السكان الذين شعروا بهزات قوية هزت المباني في مختلف أنحاء المدينة. وأعلنت السلطات التركية حالة تأهب في المنطقة، وسط تقارير تشير إلى وقوع عدة هزات ارتدادية أخرى في عدة مناطق بلغ بعضها 5.9 و4.9 درجات.

وقد أكدت إدارة الكوارث والطوارئ أنه بعد الهزات المتتالية، هناك تحذيرات بخصوص المباني المتضررة، حيث دعت السكان إلى تجنب الدخول إليها بسبب احتمال تضررها بشكل كبير. وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ والفرق المتخصصة في تقييم الأضرار قد باشرت أعمالها فورًا في الأماكن المتأثرة.

من جانبه، أطلق البروفيسور الدكتور سليمان بامبال، الخبير في الجيولوجيا، تحذيرات مهمة بشأن النشاط الزلزالي في منطقة مرمرة. وقال بامبال إن الزلازل التي وقعت في المنطقة، بما في ذلك الزلزال الأخير، تُعد مؤشرًا على التهديد الزلزالي الكبير الذي يواجهه هذا الجزء من تركيا. وأضاف أن الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عامين درجات كان بمثابة جرس إنذار.

وأكد بامبال أن المنطقة تقع على "فصل مرمرة"، وهو جزء حيوي من فالق شمال الأناضول، الذي شهد عدة زلازل تاريخية، بما في ذلك زلازل كبيرة في عامي 1776 و1894. وأوضح أن هناك جزءًا من الفالق لم يتحرك بعد، وأن هناك خطرًا كبيرًا في حال حدوث زلزال قوي في المستقبل القريب.

وأشار إلى دراسة إحصائية نشرت بعد زلزال عام 1999، والتي أكدت أن احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في منطقة مرمرة خلال الـ30 عامًا القادمة.