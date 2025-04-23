الأمن العام الأردني يطوق 50 مقرًا لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة

وكالات

قام الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، بتطويق مقرات جمعية جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، والبالغ عددها 50 مقرًا، لمنعهم من ممارسة أي نشاطات أو فعاليات في الشارع، خاصةً وأن قراراتٍ صدرت بحظر الجماعة قبل سنوات.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، أعلنت المخابرات الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل البلاد، مشيرة إلى أن تلك المخططات تشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج، كما شملت تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروع لتصنيع مسيرات.

وقالت المخابرات الأردنية آنذاك، إنه تم اعتقال 16 ضالعًا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، موضحة أنه تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكشف مصدر أمني أردنيآنذاك، أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة.

ومن جانبها، نفت الجماعة أي صلة لها بالأفراد المتهمين بالتخطيط لزعزعة استقرار المملكة الأردنية.