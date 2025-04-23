أول تعليق من الرئيس التركي عقب زلزال إسطنبول

(وكالات)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له عقب الزلزال الذي ضرب إسطنبول، اليوم الأربعاء، أن السلطات تتابع التطورات عن كثب بالتعاون مع فرق الكوارث والإغاثة، مشددًا على أن "سلامة المواطنين أولوية قصوى، وجميع الفرق المعنية في حالة استنفار كامل".

وضرب زلزال قوي صباح اليوم مدينة إسطنبول، أثار الذعر بين السكان وهز أرجاء المدينة وعدة مناطق مجاورة، وسط تأهب رسمي وتحركات سريعة من فرق الطوارئ التركية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجات على مقياس ريختر، وتمركز قبالة سواحل منطقة "سيلفري" الواقعة غرب إسطنبول، على عمق يُقدر بـ6.92 كيلومترًا تحت سطح الأرض. في المقابل، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن عمق الهزة بلغ 10 كيلومترات.

ووقع الزلزال بعد نحو 30 دقيقة فقط من تسجيل هزة أرضية أقل شدة بلغت قوتها 3.9 درجات في نفس المنطقة البحرية، وهو ما دفع العديد من الخبراء إلى التحذير من احتمالات ارتدادات لاحقة.

وقالت وكالة الأناضول إن الزلزال لم يقتصر أثره على إسطنبول وحدها، بل امتدت الهزات الأرضية لتشمل مدنًا مجاورة، منها بورصة وتكيرداغ وكوجالي، دون أن ترد أنباء مؤكدة حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية كبيرة.