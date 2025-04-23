الرئيس الفلسطيني يهاجم حماس ويطالبها بتسليم الأسرى الإسرائيليين

وكالات

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة حماس خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني.

وقال عباس، إن "حماس منذ انقلابها على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، وعملها طوال الفترة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مرورًا بـ6 حروب طاحنة تسببت بها على غزة - ودون إعفاء الاحتلال من المسئولية - قد ألحقت أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف "حماس قدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة - سواء بقصد أو بدون قصد - ووفرت للاحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وأبرز تلك الذرائع حجز الأسرى".

وتساءل الرئيس الفلسطيني، عن سبب عدم تسليم حماس الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بقطاع غزة، قائلًا: "ليه تحجزوهم؟! شعبنا اللي بيدفع الثمن مش إسرائيل، شوفوا عدد الشهداء والجرحى منذ عام 2007 وحتى الآن، ياخي سلمهم، هل أنت مبسوط على حاله!"، بحسب تعبيره.

وذكر عباس، أن "حماس فعلت الشيء نفسه في الضفة الغربية، وإن كان بطريقة مختلفة، وكانت مآلات كل تلك الأفعال التي قامت بها حماس، ما نعايشه الآن من عدوان ودمار وانغلاق لآفاق المستقبل أمام شعب فلسطين".

وشدد على أن حماس ملزمة أمام الشعب الفلسطيني بإنهاء استيلائها على الحكم والسلطة على قطاع غزة تمامًا، وتركه لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية الشرعية، حقنًا لدماء الشعب وحماية لمصالحه ومستقبله.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "ليس أمينًا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئًا وشعبه شيئًا آخر، ومن يقول عن أهل غزة نحن وهم، وليس أمينا من يرى الشهداء والجرحى مجرد خسائر تكتيكية، وليس أمينًا على شعبنا من يقول مال حماس لحماس وليس للشعب، رغم أنهم يجمعون التبرعات باسم الشعب الفلسطيني ثم يودعنها في حساباتهم الخاصة".