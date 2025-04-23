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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب مدينة إسطنبول

12:19 م الأربعاء 23 أبريل 2025

زلزال- أرشيفية

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(وكالات)

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي أن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة سيلفري وعلى عمق 6.92 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

من جانبها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغ قوته 6.2 درجات، ولكنها أشارت إلى أن عمقه كان 10 كيلومترات.

وكشف وكالة الأناضول أن الزلزال قد شعر به سكان العديد من المدن المجاورة.

وقد وقع الزلزال بعد أقل من نصف ساعة من حدوث هزة أرضية ضعيفة، حيث كانت هناك اهتزازات بقوة 3.9 درجات قبالة سواحل سيلفري.

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زلزال مدينة إسطنبول مقياس ريختر
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