يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تسجيل صوتي لمستشار نتنياهو

وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تسجيل صوتي لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد فيه لليهود المتشددين (الحريديم) بإقرار قانون يضمن لهم التهرب من الخدمة العسكرية.

وقالت الصحيفة، إن التسجيل الصوتي لمستشار نتنياهو يحمل إشارات بأن رئيس لجنة الخارجية والأمن قد يُعزل من منصبه، كما يشير التسجيل إلى أن قانون التهرب من الخدمة بالجيش سيتم تمريره.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس، قد رفض أول أمس الاثنين، طلبًا من مسؤولين عسكريين كبار لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب معهد "هسدر" الديني إلى أربعة أشهر إضافية، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية.

و"هسدر" هو برنامج ديني إسرائيلى يجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية. ويخدم الطلاب حاليًا لمدة عام وخمسة أشهر.

وأفادت صحيفة "جيروزاليوم بوست" الإسرائيلية، بأن هذا الطلب جاء وسط مخاوف متزايدة داخل المؤسسة العسكرية جراء النقص المستمر فى الجنود. ورأى مسؤولون أن قرار التمديد يمكن أن يساعد فى تخفيف بعض الضغوط.

ودفع الجيش الإسرائيلي، بسبب نقص عدد القوات لديه، جنود من لواءي "جولاني" و "جفعاتي" رغم أنهم لم يُكملوا تدريبهم العسكري الكامل الذي بدأ قبل 4 أشهر فقط، إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية يوم الأحد الماضي.