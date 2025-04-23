ليبرمان يحرض: يجب ألا تدخل المساعدات إلى غزة

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إن "حكومة 7 أكتوبر لا تزال تمد غزة بالماء والمال، ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش يسكت عن ذلك"، وفق زعمه.

وحرض ليبرمان الحكومة الإسرائيلية على عدم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع، قائلًا: "يجب ألا تدخل المساعدات إلى غزة طالما لم يتم إعادة الأسرى، ولا ينبغي السماح بأي ترميم أو إعمار لغزة دون إعادة الأسرى وتفكيك سلاح حركة حماس".

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة ولن يكون هناك أي علاقة بين الضفة الغربية والقطاع".

ويواصل المجتمع الدولي مطالبته إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وعدم استخدام المساعدات كأداة سياسية للضغط على حركة حماس، فمنذ بداية مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود للقطاع الذي يعاني من الحرب والحصار.