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العاهل الأردني يغادر إلى السعودية في زيارة عمل

11:28 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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(وكالات)

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة جلالة الملك، بعد زيارة في فبراير الماضي، شارك فيها الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في لقاء القمة المصغرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جانب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء اللقاء السابق بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار تعزيز التنسيق والتشاور العربي في ظل المستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

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الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني السعودية
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