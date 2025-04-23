إعلان

قتلى وجرحى بصفوف حركة الشباب خلال عملية عسكرية في الصومال

10:56 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

عملية عسكرية في الصومال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مقديشو - (د ب أ)

أفاد عسكريون صوماليون بسقوط قتلى وجرحى في صفوف حركة الشباب جراء عملية عسكرية بمحافظة هيران في جنوب وسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الأربعاء، " شنت قوات المقاومة الشعبية هجوماً على تجمع لمليشيات الخوارج في منطقة أبوري بمحافظة هيران"، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية التي جرت ،الليلة الماضية ، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر مليشيات الخوارج وإصابة آخرين".

وأكد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية ، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أنهم تلقوا معلومات حول تجمع عناصر من الخوارج في منطقة أبوري ،حيث قاموا بشن هجوم على الإرهابيين.

وأضاف الضباط أن العملية العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين وتم السيطرة على المنطقة .

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية عسكرية في الصومال حركة الشباب محافظة هيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. البنك الأهلي يوقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% من الأحد المقبل
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الأربعاء