قتلى وجرحى بصفوف حركة الشباب خلال عملية عسكرية في الصومال

مقديشو - (د ب أ)

أفاد عسكريون صوماليون بسقوط قتلى وجرحى في صفوف حركة الشباب جراء عملية عسكرية بمحافظة هيران في جنوب وسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الأربعاء، " شنت قوات المقاومة الشعبية هجوماً على تجمع لمليشيات الخوارج في منطقة أبوري بمحافظة هيران"، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية التي جرت ،الليلة الماضية ، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر مليشيات الخوارج وإصابة آخرين".

وأكد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية ، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أنهم تلقوا معلومات حول تجمع عناصر من الخوارج في منطقة أبوري ،حيث قاموا بشن هجوم على الإرهابيين.

وأضاف الضباط أن العملية العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين وتم السيطرة على المنطقة .

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.