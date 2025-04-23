باكستان وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

إسلام آباد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تعزيز وتعميق وتنويع التعاون الاستراتيجي الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وفي خطاب له خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، قال رئيس الوزراء إن زيارته لمدينة أنقرة التاريخية النابضة بالحياة، مكنتهم من مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في الأهداف التي حددوها خلال الاجتماع السابع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين باكستان وتركيا الذي عقد في إسلام أباد هذا العام، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وقال إنهما اتفقا على العمل بشكل وثيق لترجمة هذه الأهداف إلى أفعال، مع المزيد من الاستثمار في الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية والمناجم والمعادن، وأعرب عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة، فإنهما سيحققان الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل لتعزيز تجارتهما الثنائية لتصل إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، الذي وصل إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، أن التعاون الدفاعي والأمني يظل ركيزة أساسية للتعاون بين باكستان وتركيا.

وأعرب شريف عن شكره على دعم تركيا المستمر لباكستان في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في إشارة إلى اجتماعه مع الرئيس التركي، إنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع المتطور بسرعة والمثير للقلق في الشرق الأوسط.