بيان أوروبي مشترك: إسرائيل ملزمة قانونيًا بإدخال المساعدات لغزة

وكالات

أصدر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بيانًا مشتركًا بشأن غزة، شددوا فيه على أنه لا ينبغي أبدًا استخدام المساعدات أداة سياسية.

وقال البيان الأوروبي المشترك، إن إسرائيل ملزمة قانونيًا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "دون عراقيل".

ومنذ بداية مارس الماضي، لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى قطاع غزة، وفق ما قاله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين الماضي.

وأشار دوجاريك، إلى أنه على مدار 50 يومًا انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف في القطاع اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود.

وتابع المسؤول الأممي: "مخابز قطاع غزة اضطرت للإغلاق ونفدت من مخازننا ومخازن شركائنا بالمجال الإنساني الخيام اللازمة للنازحين".

وأضاف دوجاريك، "لا يمكننا الوصول لبعض مستودعاتنا داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري"، محذرًا من أن استمرار منع المساعدات الإنسانية له أثر مدمر على سكان قطاع غزة، وأن الأطفال والكبار على حد سواء يعانون من الجوع وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في اختراق صريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس.