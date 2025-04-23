وزير الخارجية يلتقي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

كتبت: أسماء البتاكوشي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء 22 أبريل وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأبرز عبد العاطي عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضي في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية. كما تناول ايضا محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات فى مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

وقد دار لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.