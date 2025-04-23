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منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بدون تصريح بدءا من اليوم

10:17 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

الحج

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وكالات

بدأ الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، تنفيذ الإجراءات المنظمة للحج، والتي تتضمن منع المقيمين من الدخول إلى العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، وإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء من يحمل التصاريح اللازمة للدخول.

وحددت وزارة الداخلية السعودية، في منشور لها على منصة "إكس"، الأشخاص المسموح لهم بالدخول وهم من يتوافر لديهم تصريح "حج"، أو تصريح عمل في موسم الحج يتم إلكترونيًا بالتكامل التقني مع منصة "تصريح" الموحدة، أو هوية "مقيم".

وكانت الداخلية السعودية قد اتخذت مؤخرًا ترتيبات وإجراءات استباقية عدة لموسم حج هذا العام 1446هـ بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأعلنت الوزارة موعد مغادرة جميع المعتمرين البلاد بتاريخ 29 أبريل الجاري، وهو الموعد الذي ستوقف فيه أيضًا إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء الفئات التي حددتها.

وقالت الداخلية السعودية، إنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، مع السجن 6 أشهر والترحيل، على كل وافد يتأخر في مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

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الحج مكة المكرمة وزارة الداخلية السعودية
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