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خلاف في مجلس الوزراء الإسرائيلي حول توزيع المساعدات إلى غزة

08:07 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

مجلس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

شهد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، مواجهة حادة بين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، على خلفية الخلاف حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال الاجتماع، إن المساعدات يجب أن تصل خلال مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، مشددا على ضرورة تسريع الإجراءات في هذا الشأن.

إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، رد قائلا: "إن الجيش الإسرائيلي لن يتولى توزيع هذه المساعدات، ما أثار توترا واضحا داخل الجلسة، وفقا لروسيا اليوم.

وقد تصاعدت حدة النقاش عندما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الجنرال زامير، قائلا: "مع كل الاحترام، الجيش لا يختار مهامه. نحن من نحدد لك ما يجب فعله، وأنت من ينفذ، إذا لم تستطع القيام بالمهمة، فسنحضر من يستطيع. إذا لم تكن تعلم كيف، فهناك من يعرف، ما نعلمه نحن أن لا مساعدات يجب أن تصل إلى حماس".

وأضاف سموتريتش: "في نظام ديمقراطي، الجيش لا يحدد المهام لنفسه، بل ينفذ ما يطلب منه من قبل القيادة السياسية".

ويعكس هذا الخلاف المتصاعد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، خصوصا في ظل التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمساعدات واحتمال وصولها إلى حركة حماس.

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