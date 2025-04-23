البث الإسرائيلية: منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، قد نقلت أن تل أبيب قد تضطر إلى وقف القتال في أي مرحلة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الغارات على غزة هدفها الضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات.

كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت استشهاد عدد من كبار قادة الحركة في قصف إسرائيلي استهدف منازلهم في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري متواصل تشنه قوات الاحتلال على القطاع.