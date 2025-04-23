مايك والتز عن محادثات إيران: سنحقق تقدما يتجاوز ما حققته الإدارات السابقة



وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحقق تقدما كبيرا في المفاوضات مع إيران يتجاوز بكثير ما حققته الإدارات السابقة.

ولفت المستشار الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بشدة في موقفه، حين قال إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

وشدد على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران لكن ترامب يفضل تماما التوصل إلى اتفاق، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد والتز على أن ترامب يعرف جيدا كيف يستخدم أدوات الضغط بشكل مناسب، ملمحا إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، بالقول: "نتلقى مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أنه لن يكون هناك بنود مثل البنود التي كانت موجودة في الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران.

وكان ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 والدول الأوروبية، واصفا الاتفاق بأنه "من جانب واحد وخطير" وأنه "لم يجلب السلام والهدوء ولن يجلبهما".

عقب الانسحاب، أعادت الولايات المتحدة فرض أعلى مستويات العقوبات الاقتصادية على إيران، ما أدى إلى توتر العلاقات وتصعيد الملف النووي الإيراني.

وكانت إدارة ترامب بدأت مفاوضات مع الإيرانيين، بشأن الملف النووي، بوساطة عمانية، وقد عقد الجانبان جولتين من المفاوضات غير المباشرة، الجولة الأولى في مسقط في 12 أبريل.

والثانية في روما في 19 أبريل، وقد تم تأجيل جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الثالثة التي كان من المقرر عقدها في سلطنة عمان إلى 26 أبريل.

ومن المفترض أن تشمل الجولة الجديدة من المفاوضات مناقشات فنية وسياسية بشأن برنامج طهران النووي.