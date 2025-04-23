ما سبب إلغاء وزير الخارجية الأمريكي زيارته إلى لندن؟



وكالات

ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، سفره إلى لندن لحضور اجتماع حول مفاوضات السلام في أوكرانيا بعد تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن شبه جزيرة القرم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن أحد المقترحات الرئيسية التي قدمتها واشنطن لحل الأزمة الأوكرانية، التي من المقرر تقديمها في اجتماع في لندن في 23 أبريل، هو اعتراف نظام كييف بسيادة روسيا على القرم.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد تصريح زيلينسكي للصحفيين الثلاثاء بأنه لا يقبل هذا الخيار، تم إلغاء رحلة روبيو إلى لندن، وفقا لروسيا اليوم.

من جانبها، نوهت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لن يشارك في الاجتماع المقرر عقده اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا.

وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج فقط.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع لندن أيضا ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وسلطات كييف.

ويضم الوفد الأوكراني أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ونائبه بافيل باليسا، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع رستم عمروف.

وبحسب صحيفة "ديلي تلجراف البريطانية"، ستقدم واشنطن خلال الاجتماع خطة تسوية مكونة من سبع نقاط، وهي تتضمن:

- وقف إطلاق نار فوري.

- مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا.

-تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو.

- الاعتراف الأمريكي الرسمي بسيادة روسيا على القرم وبالسيادة الفعلية على الأراضي المحررة منذ عام 2022.

- وضع محطة زابوروجيه الكهروذرية تحت السيطرة الأمريكية

توقيع اتفاقية بشأن الموارد المعدنية بين كييف وواشنطن.

- رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد روسيا وبدء التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة.

وقبيل الاجتماع في لندن، وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا بالصعبة وأنها تستغرق وقتا طويلا.

وحذر أيضا من أنه لا ينبغي توقع نتائج فورية من هذه العملية.