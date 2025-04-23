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الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن بنجاح

04:46 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

رصد صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه تل أبيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بنجاح، بحسب ما ذكرته الغد.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابات طفيفة خلال التوجه للملاجئ أثناء محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن تجاه تل أبيب.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه فور اعتراض الصاروخ لم يتم الإبلاغ عن إصابات، أثناء محاولات اعتراض الصاروخ باستثناء حالالت طفيفة خلال التوجه للملاجئ، بحسب الغد.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه جرت محاولات لاعتراض صاروخ قادم من اليمن ويتم فحص النتائج، إذ دوت انفجارات في مناطق شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي والجليل الأعلى وخليج حيفا، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن وجاري العمل على اعتراضه.

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