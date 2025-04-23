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الإسعاف الإسرائيلي: إصابات أثناء اعتراض صاروخ قادم من اليمن

03:34 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أكد الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابات طفيفة خلال التوجه للملاجئ أثناء محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن تجاه تل أبيب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه فور اعتراض الصاروخ لم يتم الإبلاغ عن إصابات، أثناء محاولات اعتراض الصاروخ باستثناء حالالت طفيفة خلال التوجه للملاجئ، بحسب الغد.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه جرت محاولات لاعتراض صاروخ قادم من اليمن ويتم فحص النتائج، إذ دوت انفجارات في مناطق شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي والجليل الأعلى وخليج حيفا، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن وجاري العمل على اعتراضه.

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