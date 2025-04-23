استشهاد 5 فلسطينيين إثر استهداف خيمة للنازحين شرقي قطاع غزة



وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة يافا شرقي مدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء.

واشتعلت النيران في محطة أبو جبة للبترول المقابلة للمدرسة إثر القصف، بحسب الغد.

وهرعت سيارات الإسعاف عدة مرات ذهابا وإيابا بين المدرسة ومجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة لأكثر من نصف ساعة.

والتهمت النيران عددا كبيرا من الخيام الموجودة بساحة المدرسة والتي كان يزعم الاحتلال أنها منطقة آمنة، وبالتالي يقيم بها عدد كبير من النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم في المناطق الشرقية لمدينة غزة وأقاموا بمدرسة يافا.

ولا يزال الحريق في محطة البترول مشتعلا، إذ تعجز طواقم الدفاع المدني بإمكانياتها البسيطة من إخماده والسيطرة عليه.

كما استشهد فلسطيني وسقط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس، وأصيب 5 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين شرقي خان يونس.

وأصيب 5 فلسطينيين بينهم اثنان من طواقم الدفاع المدني جراء غارة استهدفت أحد المنازل بجباليا البلد.

وشن الاحتلال غارة على شارع غزة القديم شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال أيضا غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار صوب شرق وشمال محور نتساريم.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما سُمع دوي انفجار كبير شرقي المدينة أيضا.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع أعداد الشهداء إلى 37 جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر الثلاثاء.