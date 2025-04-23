الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب



وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي شرق تل أبيب، توقفت في وقت سابق، أثناء دوي صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 مدينة وبلدة، بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة الغربية، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وحذرت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، شركات الطيران من أن مطار بن جوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، مؤكدةً أن هذا الوضع سيستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.