ترامب: مواقف أمريكا وإسرائيل متطابقة في كل القضايا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك وحدة تامة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتا إلى أن مواقف واشنطن وتل أبيب متطابقة في كل القضايا.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إن ترامب شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه يقف إلى جانب إسرائيل بقوة"، وفقا لروسيا اليوم.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، صرح ترامب خلال المحادثة "بأن الولايات المتحدة تسعى للتوصل لاتفاق مع إيران، لكن يتعين على طهران أن تتخذ قرارا".

وشدد على "أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية أبدا".

من جهته، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وعقب المكالمة نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر صفحته على منصة "إكس": "شكرا لك الرئيس ترامب".

وتعتبر هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وهي القمة التي أعلن خلالها ترامب بدء المفاوضات مع إيران.

وجاءت المكالمة بعد يومين من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما.

وعقدت جولتان من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على إيران الأولى في سلطنة عمان يوم 12 أبريل والثانية يوم 19 من الشهر ذاته في إيطاليا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده عقب جولة المباحثات الثانية غير المباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بأن "الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".

من جانبه، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجتماع دبلوماسي خاص، إن الاجتماع أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات.

هذا ومن المقرر عقد اجتماع ثالث يوم 26 أبريل بين الجانبين.