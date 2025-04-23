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ترامب: جميع الدول ترغب في التعامل مع الولايات المتحدة

02:14 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما وصفه بالفترة الانتقالية في الأسواق في أعقاب إعلانه عن الرسوم الجمركية سيستمر لبعض الوقت.

وأضاف ترامب: "في الحقيقة كل شيء بخير، رأيت النمو في الأسواق المالية، لكن الآن هناك فترة انتقالية، وهي ستستمر لبعض الوقت، لكن الأمور مع كل الدول تسير جيدا"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "الأمور مع الصين تسير جيدا، وأعتقد أن جميع الدول تقريبا ترغب في التعامل مع الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، أن واشنطن لديها "كل ما تحتاج إليه" في ما يخص المفاوضات حول التجارة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق تطبيق الرسوم على الدول التي وافقت على التفاوض مع واشنطن بشأن التجارة.

وعلى الفور بعد إعلان ترامب عن الرسوم انهارت الأسواق المالية حول العالم. وبدأت بالتعافي بعد ورود نبأ تعليق الرسوم.

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