3 غارات أمريكية تستهدف مديرية مجزر في مأرب وسط اليمن



وكالات

أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الطيران الحربي الأمريكي، شن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية مجزر في مأرب وسط اليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء أولية عن ضرب عدة أهداف بجانب مطار صنعاء.

وأعلن الحوثيون، أن صنعاء استهدفت بثلاث غارات دون تحديد المواقع.

بينما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على معسكر الحفا بجبل نقم وغارة على مطار صنعاء ومنطقة سعوان ومنطقة شملان، وفقا للغد.

واستهدف القصف الأمريكي منطقة براش في مديرية سنحان شرق العاصمة صنعاء وكذلك مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

كما شن الطيران الأمريكي غارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.