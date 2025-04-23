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أكسيوس: عرض ترامب للسلام يتطلب قبول أوكرانيا للاحتلال الروسي

01:25 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت صحيفة أكسيوس الأمريكية، إن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النهائي للسلام يتطلب من أوكرانيا قبول الاحتلال الروسي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد مجددا استعداده لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط، وإذا كان وقف إطلاق النار هذا جزئيا، فنحن مستعدون لتدابير متبادلة".

وكأمثلة، أشار إلى الامتناع عن الهجمات على مرافق الطاقة أو استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وبالنسبة إلى زيلينسكي، يعد وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال عيد الفصح دليلا على أن تقليص القصف يعتمد فقط على موسكو، وشدد على أنه "لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى وقف إطلاق نار غير مشروط".

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