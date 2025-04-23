تراجع للخلف.. ترامب عن الرسوم على الصين: مرتفعة للغاية وستنخفض بشكل كبير

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تلعب "لعبة قاسية" مع الصين، وأن الرسوم الجمركية على الصين لن تكون "قريبة من" 145٪.

وخلال لقائه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أجاب ترامب على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستلعب لعبة قاسية مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق أو الإشارة إلى جائحة كوفيد-19، بالقول "لا".

وأضاف ترامب: "لن أذكر كوفيد، لن أقول: 'سأتعامل بحزم مع الصين، سأتعامل بحزم معك، أيها الرئيس شي".

وتابع: "لا، لا، سنكون لطفاء للغاية، سيكونون لطفاء للغاية، وسنرى ما سيحدث، لكن في النهاية، عليهم إبرام صفقة، وإلا فلن يتمكنوا من التعامل مع الولايات المتحدة، ونحن نريدهم أن يشاركوا".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على الصين، قال ترامب إن 145% "مرتفعة للغاية" و"لن تكون مرتفعة إلى هذا الحد".

قال ترامب: "لن يكون قريبًا من هذا الارتفاع، سينخفض بشكل كبير، لكنه لن يصل إلى الصفر، كان صفرًا في السابق".

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس ترامب، دعوته للأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين.

لكن تصريحات ترامب اليوم، أشارت إلى أن نسبة الرسوم على الصين والبالغة 145%، عالية للغاية، وستنخفض بشكل كبير، فيما يبدو تراجعًا واضحًا في السياسات التصعيدية التي تبناها الرئيس الأمريكي منذ إعلانه تطبيق الرسوم.