ترامب: لا أخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لكن عليه تخفيض أسعار الفائدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن لا نية لديه لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه لكنه يريد منه أن يبادر بتخفيض أسعار الفائدة.

وقبل أسبوع، قال ترامب، إنه كان يجب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول "المتأخر دائما في قراراته" أن يخفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة.

وأكد ترامب، أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تتم بالسرعة الكافية.

وكان بأول، أكد خلال كلمته في النادي الاقتصادي في شيكاغو"، أن التعريفات الجمركية الامريكية سيدفع الجمهور ثمنها.

وأوضح بأول، أن من المرجح ارتفاع معدلات البطالة مع تباطؤ الاقتصاد، فضلا عن ارتفاع التضخم المتوقع بسبب الرسوم الجمركية، مشددا على أن الجمهور سيتحمل جزء من هذه التعريفات.