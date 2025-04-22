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ضربة موجعة للمهربين.. الجمارك الجزائرية تحبط محاولة تهريب ثروة مخبأة داخل سيارة

11:33 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الجمارك الجزائرية

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وكالات

نجحت مصالح الجمارك الجزائرية بالجنوب في إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب، كانت مخبأة بإحكام داخل قارورة غاز بسيارة بمنطقة إن صالح.

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، فقد تمكن أعوان الفرق المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام بإن صالح من ضبط 2.333 كيلوغرام من الذهب المصنع، إلى جانب حجز أكثر من 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى وسيلة النقل المستخدمة في العملية.

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وأوضحت المديرية أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة للجمارك الجزائرية في محاربة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا التصدي لحركة الأموال غير الشرعية من وإلى خارج البلاد.

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