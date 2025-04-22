زيلينسكي: نود لقاء ترامب في جنازة بابا الفاتيكان ونحن مستعدون لذلك دائمًا

وكالات



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيكون منفتحا على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان.



وأوضح زيلنسكي في وقت سابق اليوم أنه وزوجته أولينا زيلينسكا سيحضران جنازة البابا: "في الفاتيكان، نودُّ (لقاء ترامب)، ونحن مستعدون لذلك، نحن دائمًا على استعداد للقاء شركاء من الولايات المتحدة الأمريكية، دائمًا".



وفي وقت سابق من هذا العام، عقد ترامب وزيلينسكي اجتماعا متوترا في البيت الأبيض، حيث اتهم الرئيس الأمريكي الزعيم الأوكراني بعدم الامتنان، وعدم شكر الولايات المتحدة على ما قدمته من دعم لكييف طوال الحرب الأوكرانية.