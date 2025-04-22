إعلان

زيلينسكي: نود لقاء ترامب في جنازة بابا الفاتيكان ونحن مستعدون لذلك دائمًا

11:33 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

ترامب وزيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيكون منفتحا على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان.

وأوضح زيلنسكي في وقت سابق اليوم أنه وزوجته أولينا زيلينسكا سيحضران جنازة البابا: "في الفاتيكان، نودُّ (لقاء ترامب)، ونحن مستعدون لذلك، نحن دائمًا على استعداد للقاء شركاء من الولايات المتحدة الأمريكية، دائمًا".

وفي وقت سابق من هذا العام، عقد ترامب وزيلينسكي اجتماعا متوترا في البيت الأبيض، حيث اتهم الرئيس الأمريكي الزعيم الأوكراني بعدم الامتنان، وعدم شكر الولايات المتحدة على ما قدمته من دعم لكييف طوال الحرب الأوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي جنازة بابا الفاتيكان دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان