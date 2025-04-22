"ولي في هذه الأرض آلاف البذور".. المقاومة عن كمين "كسر السيف"- صورة

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام صورة لكمين "كسر السيف" الذي نفذته يوم السبت الماضي شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وعلّقت القسام على الصورة، كاتبة: "ولي في هذه الأرض آلاف البذور".

متابعة | كــتائب القســام تنشر: " كمين السيف.. ولي في هذه الأرض آلاف البذور" pic.twitter.com/XnllAm2DhH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت الماضي، تنفيذ كمين "كسر السيف المركب" شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشارت القسام، إلى أن عناصرها استهدفوا بقذيفة مضادة للدروع عربة تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، لافتة إلى أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم على مركبة عسكرية ببيت حانون شمال غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين، جروح بعضهم حرجة، مضيفة أن مروحيات تابعة للجيش نقلت مصابين إلى مستشفيات داخل إسرائيل.

وذكرت أن معارك ضارية جرت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.