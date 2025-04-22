إعلان

إسبانيا.. مشرّدان يسرقان يختًا ويستنجدان بالشرطة بعدما ضلّا طريقهما

10:40 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بالما دي مايوركا (إسبانيا) - (د ب أ)

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجلين مشردين، بعد أن سرقا يختا في جزيرة مايوركا الشهيرة لقضاء العطلات.

وأوضحت الشرطة أن الإسبانيين، 53 عاما، و59 عاما، اقتحما اليخت الذي يبلغ طوله 12 مترا ويرسو في ميناء سان أنطونيو دي لا بلايا يوم الأحد الماضي في عيد الفصح، بالقرب من مطار الجزيرة حيث يبيتان عادة.

وقد أبحرا وقطعا مسافة 25 كيلومترا تقريبا، قبل أن يدركا أنهما ضلا الطريق وأطلقا نداء استغاثة بالقرب من كابريرا، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب مايوركا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقيل إن الرجلين شعرا بالارتياح الشديد عندما ألقت شرطة المياه القبض عليهما واعتقلتهما.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجلان كانا يخططان للعيش على متن اليخت.

ويعتبر الوضع السكني في مايوركا متوترا للغاية، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والعدد الكبير من السياح الذين يتوافدون على الجزيرة كل عام.

وتعيش مجموعة من المشردين في المطار، على الرغم من أنه لطالما حاولت الشركة المشغلة للمطار طردهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة يخت ضبط لص الشرطة الإسبانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان