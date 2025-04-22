إعلان

"يذهب للاستجمام مع نجل نتنياهو ونحن مّن نقاتل".. فيديو لشاب يطارد بن غفير

10:24 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم قوي من شاب في أحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية، والتي تقع في جنوب شرق ولاية فلوريدا.

ووجه الشاب انتقادات قوية لوزير الأمن الإسرائيلي الذي أسرع في خطواته، وتظاهر بحديثه في الهاتف أثناء حديث الشاب.

وطارد الشاب بن غفير، قائلًا: "بن غفير جاء للنضمام إلى يائير (نجل نتنياهو)، في أجواء ميامي الجميلة"، فيما حاول الحارس الشخصي لوزير الأمن الإسرائيلي معارضته ورد عليه قائلًا: "أنت تريد اعتقالي !!، لا تستطيع.. إذا لمستني ستطرد من هنا".

وتابع: "هو يذهب الآن للمسبح للاستجمام مع يائير، ونحن فقط من نقاتل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير بن غفير يستجم مع نجل نتنياهو شاب يطارد بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان