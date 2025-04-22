"يذهب للاستجمام مع نجل نتنياهو ونحن مّن نقاتل".. فيديو لشاب يطارد بن غفير

كتب- محمد جعفر:

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم قوي من شاب في أحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية، والتي تقع في جنوب شرق ولاية فلوريدا.

ووجه الشاب انتقادات قوية لوزير الأمن الإسرائيلي الذي أسرع في خطواته، وتظاهر بحديثه في الهاتف أثناء حديث الشاب.

وطارد الشاب بن غفير، قائلًا: "بن غفير جاء للنضمام إلى يائير (نجل نتنياهو)، في أجواء ميامي الجميلة"، فيما حاول الحارس الشخصي لوزير الأمن الإسرائيلي معارضته ورد عليه قائلًا: "أنت تريد اعتقالي !!، لا تستطيع.. إذا لمستني ستطرد من هنا".

وتابع: "هو يذهب الآن للمسبح للاستجمام مع يائير، ونحن فقط من نقاتل".