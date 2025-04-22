كتائب القسام تنعى قياديًا بالجماعة الإسلامية اللبنانية اغتالته إسرائيل

وكالات

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حمس" في بيان، القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي الذي استشهد إثر عملية اغتيال بمسيرة غادرة استهدفت سيارته في بلدة بعورتا بجبل لبنان صباح اليوم.

وأكدت كتائب القسام، أن سياسة الاغتيالات الجبانة بحق المجاهدين في فلسطين وخارجها لن تثني أحرار الأمة وأبطالها عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والعطاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، اغتيال القيادي في الجماعة حسين عطوي بغارة إسرائيلية في بلدة بعورته بجبل لبنان.

وأدانت الجماعة جريمة اغتيال القيادي حسين عطوي، محملة العدو الصهيوني المسؤولية عنها.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر أمني لبناني، بأن "قياديًا في الجماعة الإسلامية قُتِل بغارة إسرائيلية على سيارته جنوب بيروت".

وكان الدفاع المدني اللبناني قد أفاد بمقتل شخص إثر استهداف سيارة من قِبل مسيّرة إسرائيلية على طريق بعورته الواقعة قرب بلدة الدامور الساحلية.

ومن جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الغارة التي نُفذت جنوب بيروت استهدفت "عنصرًا بارزًا في كل من حركة حماس والجماعة الإسلامية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العملية.

ويتزامن هذا الحادث مع زيادة حدة الهجمات التي تشنها إسرائيل على الجنوب اللبناني، حيث أعلن جيش الاحتلال أول أمس الأحد، أنه اغتال حسين علي نصر نائب رئيس الوحدة 4400 في جماعة حزب الله اللبناني.