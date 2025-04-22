الحوثيون: استهدفنا حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" بصواريخ ومسيرات

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسون) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح سريع، أن العمليتين في البحرين الأحمر والعربي نفذتا بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال سريع، إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة، موضحا أن الطائرة "إم كيو 9" تعد السابعة التي يسقطها الحوثيون خلال شهر أبريل الجاري والـ22 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأكد سريع، أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران استفادت من كافة التطورات ونجحت في التأثير على حركة العدو وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته، مضيفا "موقفنا العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع".

وشدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، على أن الجماعة لن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، متعهدا بمواصلة التعامل المسؤول والمناسب مع أية تطورات خلال الأيام المقبلة وعلى كافة الأصعدة.