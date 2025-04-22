السابعة خلال أبريل.. الحوثيون يسقطون مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9"

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة.

وأشار سريع، إلى أن الطائرة "إم كيو 9" تعد السابعة التي يسقطها الحوثيون خلال شهر أبريل الجاري والـ22 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، مضيفا "نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسون) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي".

وأوضح سريع، أن العمليتين في البحرين الأحمر والعربي نفذتا بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدا أن موقف الحوثيين العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع.

وأكد سريع، أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران استفادت من كافة التطورات ونجحت في التأثير على حركة العدو وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته، مشددا على أن "لن نتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، بمواصلة التعامل المسؤول والمناسب مع أية تطورات خلال الأيام المقبلة وعلى كافة الأصعدة.