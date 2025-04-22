حكومة نتنياهو تطالب بوضع جدول زمني لبدء العملية العسكرية الموسعة في غزة

وكالات



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تزايد الضغوط داخل مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) للمطالبة بوضع جدول زمني محدد لبدء العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة، وذلك وسط موجة من الانتقادات بشأن حالة التردد حول اتخاذ القرار الحاسم.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر يجتمع مساء اليوم لمناقشة استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة وسط تعثر المفاوضات مع حماس.



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش يضغطون للانتقال إلى مرحلة الحسم العسكرية وتحديد مهلة زمنية للعودة المكثفة للقتال، مضيفًة أن الجيش الإسرائيلي حذر من صعوبة تحقيق هدفي إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى في آن واحد.



وتابعت: المجلس الوزاري المصغر سيناقش إمكانية إيصال مساعدات إنسانية لغزة تحت إشراف مباشر من الجيش في حال إتمام صفقة.